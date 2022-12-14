Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:17, 14 декабря 2022Ценности

Названы самые стильные знаменитости 2022 года

The New York Times: Рианна и Бен Аффлек названы самыми стильными знаменитостями 2022 года

Фото: Shutterstock

Редакторы американской газеты The New York Times опубликовали рейтинг 93 самых стильных звезд 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, первой среди знаменитостей с лучшим вкусом оказалась певица Рианна, которая демонстрировала откровенные образы во время беременности. Второе место отдали Бену Аффлеку, кардинально изменившему свой стиль после возобновления отношений с певицей Дженнифер Лопес.

В пятерке лидеров эксперты также назвали бизнесвумен Марту Стюарт, профессиональную теннисистку Серену Уильямс и рэпера Bad Bunny. Кроме того, специалисты выделили американского профсоюзного организатора компании Amazon Кристиана Смоллса (известен ролью в ведущей организации рабочих Amazon в Статен-Айленде).

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

В то же время актриса Флоренс Пью, рэперша Lizzo и олимпийская чемпионка по фристайлу Эйлин Гу вошли в десятку самых стильных звезд, также впечатлив журналистов выбором нарядов в текущем году.

В августе редакторы Tatler назвали Кейт Миддлтон самой модной знаменитостью 2022 года. Ей принесло победу платье-пальто ванильного оттенка бренда Emilia Wickstead, в котором она появилась на службе в соборе Святого Павла в июне 2022 года. Также эксперты отметили выход супруги принца Уильяма в белом платье в горох марки Alessandra Rich на скачках в Аскоте, дополненном широкополой шляпой и коричневыми туфлями на шпильке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о самом сильном «за столетие» сопротивлении ВСУ в Опытном
Во Франции раскритиковали просьбу жены Зеленского о передаче генераторов Украине
Россиянина осудят за изнасилование возвращавшейся домой от бабушки школьницы
США приготовились ввести санкции против Потанина
Стало известно о спорах Роналду с агентом по поводу нового клуба
Twitter заблокировал отслеживавший самолет Маска аккаунт
Родственник женщины убил ее бывшего возлюбленного и избежал тюрьмы
Молодо выглядящая 50-летняя женщина раскрыла четыре секрета своей красоты
В Узбекистане президент пришел с проверкой в одну из квартир и попал на видео
Несколько стран Европы приготовились к беспорядкам из-за матча Франции и Марокко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.