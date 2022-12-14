Названы самые стильные знаменитости 2022 года

The New York Times: Рианна и Бен Аффлек названы самыми стильными знаменитостями 2022 года

Редакторы американской газеты The New York Times опубликовали рейтинг 93 самых стильных звезд 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, первой среди знаменитостей с лучшим вкусом оказалась певица Рианна, которая демонстрировала откровенные образы во время беременности. Второе место отдали Бену Аффлеку, кардинально изменившему свой стиль после возобновления отношений с певицей Дженнифер Лопес.

В пятерке лидеров эксперты также назвали бизнесвумен Марту Стюарт, профессиональную теннисистку Серену Уильямс и рэпера Bad Bunny. Кроме того, специалисты выделили американского профсоюзного организатора компании Amazon Кристиана Смоллса (известен ролью в ведущей организации рабочих Amazon в Статен-Айленде).

В то же время актриса Флоренс Пью, рэперша Lizzo и олимпийская чемпионка по фристайлу Эйлин Гу вошли в десятку самых стильных звезд, также впечатлив журналистов выбором нарядов в текущем году.

В августе редакторы Tatler назвали Кейт Миддлтон самой модной знаменитостью 2022 года. Ей принесло победу платье-пальто ванильного оттенка бренда Emilia Wickstead, в котором она появилась на службе в соборе Святого Павла в июне 2022 года. Также эксперты отметили выход супруги принца Уильяма в белом платье в горох марки Alessandra Rich на скачках в Аскоте, дополненном широкополой шляпой и коричневыми туфлями на шпильке.