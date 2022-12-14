В Польше пожаловались на нехватку средств на украинских беженцев

Экс-глава Минфина Польши: ЕС наказывает украинских беженцев отказом выдачи средств Польше

Европейский союз (ЕС) наказывает украинских беженцев отказом выдачи дополнительных средств Польше и негативным отношением к республике. Об этом в интервью британскому изданию Daily Express заявил бывший министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский.

Экс-глава Минфина пожаловался на нехватку средств на прибывающих в страну украинских граждан. «ЕС только похлопывает нас по спине, говоря, что мы молодцы, и вот вам виртуальная медалька на грудь. Но нам нужны деньги для беженцев. (…) Мне кажется, что Евросоюз негативным отношением к Польше наказывает на самом деле Украину», — отметил Косьчиньский.

Ранее стало известно, что пограничная служба Польши не впустила в страну почти девять тысяч украинских граждан. Украинцы все чаще начали сталкиваться с проблемами при въезде в Польшу. Они жалуются, что вопреки закону пограничники принимают субъективные решения и запрещают въезд. Варшава ожидает, что этой зимой в Польшу прибудут еще 500 тысяч беженцев.