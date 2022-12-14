14-летняя школьница погибла в московском метро

«Известия»: 14-летняя школьница упала на пути в метро Москвы и погибла

На станции метро «Курская» в метро Москвы 14-летняя школьница упала на пути и погибла. Об этом сообщил источник «Известий».

Собеседник издания отметил, что машинист пытался остановить поезд, применив экстренное торможение. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

Сотрудники Московского метрополитена обесточили один из путей на полчаса, чтобы достать тело школьницы. Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

Удалось установить, что погибшая школьница проживала с родителями в Новой Москве.

Ранее сообщалось, что пассажирка упала под прибывающий поезд на станции метро «Орехово» в Москве и выжила. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

До этого в столичном метрополитене 11-летний школьник оступился на платформе и упал на рельсы. Позже у него диагностировали легкий ушиб ноги, госпитализация мальчику не потребовалась.