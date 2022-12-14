В Херсонской области объяснили нарушение замгенсеком ООН границы России

Сальдо: замгенсека ООН Гриффитс показал, что действует от всего «мирового сообщества»

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале прокомментировал посещение заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом города Херсона путем нарушения порядка пересечения государственной границы России. По его словам, таким образом Гриффитс собирался демонстративно показать, мировое сообщество не признает вхождение области в состав России.

«Настоящая цель Мартина Гриффитса — демонстративно показать, что он действует от всего "мирового сообщества", которое, к слову, не признает вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации», — написал он.

Сальдо отметил, что при этом замгенсека ООН проигнорировал один из базовых принципов международного права — права нации на самоопределение. Он объяснил, что Гриффитс должен был оценить эффективность гуманитарных операций ООН, а также изучить проблемы, связанные с повреждением инфраструктуры города на фоне похолодания.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что Гриффитс во вторник, 13 декабря, посетил Херсон.

В период с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Согласно итогам голосования, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.