Путин не примет участие в хоккейном матче на Красной площади

Путин не планирует в текущем году участвовать в хоккейном матче на Красной площади

Президент России Владимир Путин не планирует в текущем году принимать участие в хоккейном матче на Красной площади. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Известно, что российский лидер не выйдет на лед в традиционном предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги.

До этого Путин участвовал в гала-матче с заслуженными российскими хоккеистами 10 мая 2021 года в Сочи — президент тогда оформил хет-трик за десять минут, а позже забросил еще одну шайбу. Матч завершился победой команды «Легенды хоккея», в составе которой играл глава государства, над Сборной НХЛ со счетом 13:9.

Ночная лига была создана по инициативе Путина и ветеранов хоккея в декабре 2011 года. Тогда же президент стал учиться катанию на коньках и заниматься хоккеем под руководством заслуженного мастера спорта и члена «команды легенд» Алексея Касатонова. В настоящее время НХЛ объединяет около тысячи любительских команд по всей стране.