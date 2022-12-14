Созданную вдовой Лужкова компанию продали за миллиарды рублей

Банк непрофильных активов «Траст» продал компанию «Интеко» за 38 миллиардов рублей

Банк непрофильных активов «Траст» продал за несколько десятков миллиардов рублей девелоперскую компанию «Интеко», которая была создана вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. Покупателем выступила компания Sminex. Об этом говорится в материале, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Покупка обошлась компании в 38 миллиардов рублей и стала крупнейшей сделкой слияния и поглощения (M&A, mergers and acquisitions) на рынке девелопмента с 2015 года. Активы «Интеко» включили в себя в том числе девять жилых комплексов общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров на стадии проектирования и строительства.

Банк управлял «Интеко» с 2018 года. В Sminex отметили, что в результате сделки портфель проектов превысил 2,4 миллиона квадратных метров. «Цена продажи полностью соответствует нашим ожиданиям. Более того, несмотря на высокую турбулентность в экономике и осторожное поведение крупных инвесторов, мы закрыли сделку по цене даже выше, чем планировали», — отметил председатель правления банка Александр Соколов.

В октябре 2022 года в Симоновском суде Москвы на процессе по уголовному делу о хищении 25 процентов акций компании «Интеко» стоимостью 14 миллиардов рублей выступил подсудимый — бизнесмен Виктор Батурин — брат потерпевшей Елены Батуриной. Он полностью признал свою вину в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств.