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09:28, 14 декабря 2022Силовые структуры

Российский охотник принял друга за кабана и застрелил

Под Калугой осудят 58-летнего охотника, застрелившего из карабина друга вместо кабана

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области

В Калужской области суд рассмотрит дело 58-летнего местного жителя об убийстве знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лилия Мошкова.

По данным ведомства, 1 октября фигурант поехал охотиться с товарищами в лес. Он расставил всех участников по стрелковым позициям. В какой-то момент мужчина увидел шевеления и выстрелил из карабина. Оказалось, что он принял сместившегося со своей позиции друга за кабана. Охотник скончался.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что житель Ростовской области во время охоты подстрелил напарника вместо косули.

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Екатерина Власова
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