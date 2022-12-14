Белый дом сообщил о передаче гражданина США в ходе обмена пленными на Украине

Джон Кирби сообщил, что в ходе обмена пленными на Украине был передан гражданин США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что в ходе обмена пленными на Украине Вашингтону был передан гражданин США. Его слова передает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что гражданин США был передан», — заявил Кирби в ответ на соответствующий вопрос.

14 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что между Москвой и Киевом произошел обмен пленными. По его словам, Киеву удалось вернуть 64 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданина США Суеди Мурекези, а также тела четверых погибших.