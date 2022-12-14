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21:09, 14 декабря 2022Мир

Белый дом сообщил о передаче гражданина США в ходе обмена пленными на Украине

Джон Кирби сообщил, что в ходе обмена пленными на Украине был передан гражданин США
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Bonnie Cash / CNP / Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что в ходе обмена пленными на Украине Вашингтону был передан гражданин США. Его слова передает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что гражданин США был передан», — заявил Кирби в ответ на соответствующий вопрос.

14 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что между Москвой и Киевом произошел обмен пленными. По его словам, Киеву удалось вернуть 64 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданина США Суеди Мурекези, а также тела четверых погибших.

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Марина Совина
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