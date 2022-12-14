В Северной Осетии открыли тоннель к туркомплексу «Мамисон»

В Северной Осетии открыли тоннель к «Мамисону» и терминал аэропорта «Владикавказ»

В Северной Осетии открыли тоннель к туристско-рекреационному комплексу «Мамисон». Помимо этого, во время церемонии анонсировали открытие и нового терминала аэропорта «Владикавказ». Об этом сообщается на официальном портале Республики Северная Осетия — Алания.

Протяженность нового тоннеля составляет 496 метров. Работы по его реконструкции велись на протяжении двух лет, а стоимость всего проекта составила более миллиарда рублей. За время реконструкции удалось смонтировать системы вентиляции и водоотведения с проезжей части и установить камеры видеонаблюдения. Помимо этого, для защиты от камнепадов на горные склоны у подъездов к тоннелю установили защитные сетки.

«Все это даст хороший импульс росту туризма на юге страны. Будут усилены конкурентные преимущества этого региона, возрастет его инвестиционная привлекательность. Безусловно, работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена. В целом, за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки», — высказался на церемонии открытия президент России Владимир Путин, участвовавший в мероприятии в режиме видеосвязи.

Ранее в мае сообщалось, что на популярном у туристов курорте «Мамисон» в Северной Осетии к 2024 году построят первую канатную дорогу. Отмечается, что в настоящее время в республике разработано 23 экскурсионных маршрута.