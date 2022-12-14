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07:40, 15 декабря 2022Экономика

Описано будущее цен на нефть в 2023 году

Аналитик Демидов спрогнозировал цены на нефть в 2023 году в диапазоне 78-90 долларов

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В 2023 году колебание цены на нефть останется в диапазоне от 78 до 90 долларов за баррель, спрогнозировал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Будущее цен на энергоресурс он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в следующем году цены на нефть могут вырасти из-за падения российского экспорта.

«Я не согласен с заявлением Международного энергетического агентства, что в 2023 будет рост цен на нефть. Такое возможно только в том случае, если Россия решит строго следовать решению "ни одного барреля тем, кто подписался под потолком цен", включая поставки через посредников», — поделился Демидов. Крайне маловероятно, что российские компании пойдут на такой шаг, убежден аналитик.

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«Кроме того, несмотря на заявления ОПЕК и МЭА, что в 2023 будет рост потребления, мы должны помнить, что рецессия существенно снизит потребление нефти. Рост потребления, указанный в аналитике организаций, будет пересмотрен. Например, Bloomberg предсказывал резкое падение нефти в России в 2022, но его не произошло, теперь его предсказывают в следующем году», — отметил Демидов.

Аналитик допустил падение добычи в России на 18 процентов или примерно 1,9 миллиона баррелей в сутки. Но даже такое падение может быть перекрыто повышением добычи ОПЕК, отметил он, напомнив, что организация в декабре урезала добычу на 2 миллиона баррелей в сутки. «Поэтому в 2023 колебание цены на нефть останется в диапазоне 78-90 долларов», — подытожил Демидов.

Ранее стало известно, что доходы России от продажи нефти начали падать, при чем в ноябре, еще до введения потолка цен на морские поставки.

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Екатерина Смирная
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