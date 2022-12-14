Пилот рассказал об опасности полетов в снегопад

Пилот Сытник назвал опасным обледенение самолета

Управление самолетом в снегопад не представляет особенной сложности для экипажа, но угрозу несет обледенение, которое ухудшает видимость, работу систем воздушного судна, что потенциально может привести к катастрофе. Об этом «Ленте.ру» рассказал заслуженный пилот Юрий Сытник.

«Самую большую сложность представляет подготовка, а не управление самолетом. Его нужно очистить от снега и льда, обработать противообледенительной жидкостью. Обледенение наступает при температуре от +5 до -5 — эти десять градусов самые опасные. При сильном обледенении полностью покрывается льдом кабина самолета, пропадает видимость, обледеневают части самолета, он может просто сорваться», — объяснил пилот.

Он объяснил, что машин, занимающихся обработкой, в аэропортах не так много, именно по этой причине во время непогоды идут задержки по вылетам. Кроме того, необходимо также очищать взлетные полосы, чтобы достигнуть требуемого коэффициента сцепления.

«Опасен также переохлажденный дождь, который периодически идет уже неделю в Московской области и других регионах: самолет набирает лишний вес, обледеневают важные поверхности, из-за чего периодически происходили катастрофы. Угрозу представляет и такое метеорологическое явление как гроза: нельзя, например, заходить в мощную грозовую облачность», — добавил Сытник.

В аэропортах Москвы, в среду, 14 декабря, из-за непогоды задержали или отменили 51 рейс. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны семь рейсов, вылеты еще четырех отменены. В Шереметьево задержаны 11 самолетов, отправление одного отменено.

