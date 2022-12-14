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17:53, 14 декабря 2022Забота о себе

Дизайнер перечислил основные ошибки в оформлении «однушки»

Дизайнер Осипов посоветовал использовать в «однушке» правильную систему хранения вещей

Фото: unsplash

Для организации комфортного пространства в однокомнатной квартире нужно использовать правильную систему хранения вещей и креативные идеи зонирования, посоветовал дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. Он перечислил «Ленте.ру» основные ошибки в оформлении «однушки».

Часто владельцы маленьких квартир пренебрегают кроватью, делая выбор в пользу раскладного дивана. Как правило, он выполняет сразу две функции: служит спальным местом для владельцев и зоной для размещения гостей. Однако жертвовать комфортным сном в угоду приходящим людям неправильно. Место для кровати можно найти всегда, уверен Осипов.

Стараясь сэкономить квадратные метры, многие владельцы создают единую зону в квартире, объединяя кухню и комнату, например. Однако такой вариант является удачным только для одного владельца. При наличии других домочадцев стоит подумать об уголке, где можно спрятаться

Александр Осиповдизайнер, архитектор

Бывают и прямо противоположные ситуации, когда, стараясь выделить каждому члену семьи свой уголок, хозяева квартиры прибегают к чрезмерному зонированию. Однако всему есть предел, пояснил собеседник «Ленты.ру». Даже самый опытный дизайнер вряд ли сможет создать в скромном помещении, например, четыре отдельные зоны. Эта задача трудновыполнима, так как на тридцати квадратных метрах в идеале можно разместить только двоих людей.

В маленьких помещениях очень важны мобильные решения. Это значит, что самыми масштабными зонами в однокомнатной квартире будут кухня, санузел и система хранения вещей. В остальном дизайн интерьера должен быть творческим, с использованием раздвижных дверей, подиумов и других креативных идей. Все эти моменты нужно учесть в дизайн-проекте, чтобы ожидания совпали с реальностью, пояснил Осипов.

Случается, что владельцы приобретают кровать-трансформер ради кровати, а не экономии места. На практике трансформация часто не имеет смысла, только если освободившееся место при убранной в стену кровати не использовать как танцпол или место для йоги

Александр Осиповдизайнер, архитектор

Правильная система хранения поможет сэкономить место и рационально разместить большое количество вещей. В прихожей, например, можно использовать вертикальную систему хранения вместо горизонтальной, отметил дизайнер.

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Осипов рассказал, что нередко «однушки» напоминают магазинчики подарков, чьи владельцы увлекаются смешением стилей, использованием различных покрытий и освещением. Стремясь создать из имеющихся квадратных метров настоящий люкс, можно добиться противоположного эффекта, тогда архитектура дизайна получается странной и причудливой.

Умеренность должна быть везде, и особенно в скромных помещениях, где категорически требуется больше монохрома

Александр Осиповдизайнер, архитектор

Владельцам однокомнатных помещений нелегко смириться с мыслью, что некоторые вещи просто не поместятся в квартиру или будут там явно лишними. При ограниченном пространстве придется выбирать, от чего отказаться. В противном случае маленькая квартира будет больше напоминать кладовую, резюмировал дизайнер.

Ранее эксперт Ангелина Суркова рассказала, как преобразить квартиру к Новому году подручными средствами. Она посоветовала обновить интерьер полками и картинами.

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Вера Владзиевская
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