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09:33, 2 декабря 2022Забота о себе

Названы способы преобразить квартиру к Новому году доступными средствами

«ВсеИнструменты.ру»: новые полки и картины помогут обновить интерьер без больших затрат

Фото: Element5 Digital / Unsplash

Новые полки и картины, а также перекрашенная мебель помогут обновить интерьер квартиры к Новому году, рассказала эксперт направления «Дом и ремонт» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова. Она назвала «Ленте.ру» способы сделать это без больших затрат.

Если дома есть деревянные комоды, стулья или двери, их можно преобразить доступными средствами — с помощью краски. Чтобы не потратить много времени на очистку поверхности, следует использовать специальную смывку, посоветовала Суркова.

Если вы хотели визуально сделать окна выше, можно установить карниз вплотную к потолку, а затем повесить новые шторы. Важно, чтобы они были длиннее прошлых. Также советую выбрать светлые тона, что зрительно увеличит пространство. Чтобы пространство между створкой и потолком не бросалось в глаза, рекомендую скрыть его ламбрекенами

Ангелина Сурковаэксперт

Интерьер отлично преображают детали, отметила собеседница «Ленты.ру». Например, визуальным акцентом может стать картина, постер или их комбинация. Он будет отлично смотреться на пустых стенах над кроватью или диваном.

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Суркова отметила, что книголюбы наверняка сталкиваются с проблемой забитых книгами стеллажей. Она предлагает решить ее с помощью нового шкафа, в котором книги можно расставить по порядку — например, по жанру, автору или даже цвету. Интерьер с таким предметом будет выглядеть абсолютно иначе.

По словам эксперта, если дома хранится множество красивых мелочей, но их негде поставить, можно повесить открытые полки. На них отлично разместятся и цветы, и вазы, и фигурки. Кроме гостиной или спальни, свое применение полки найдут и на кухне, где на них можно поставить специи, кружки или прихватки.

Бюджет экспресс-преображения квартиры зависит от региона, обратила внимание Суркова. «На маркетплейсах мебельная краска обойдется в сумму от 496 до 700 рублей. Классические шторы можно купить от 2000 до 5000 рублей за высоту до 3,3 метра, — перечислила она. — Средняя цена небольшой картины размером 27 на 27 сантиметров — от 100 до 500 рублей. За невысокий книжный шкаф придется заплатить от 3000 до 6000 рублей. Настенные полки стоят от 900 до 1500 рублей (шириной до 90 сантиметров)».

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Вера Владзиевская
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