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08:26, 14 декабря 2022Мир

В ФРГ конфисковали десятки единиц оружия у готовивших госпереворот

У готовивших переворот в ФРГ конфисковали 40 единиц оружия и соглашения о неразглашении

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В ФРГ полиция конфисковала десятки единиц огнестрельного оружия у готовивших госпереворот, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Уточняется, что следователи обнаружили 40 единиц огнестрельного оружия во время рейдов, которые охватили 150 населенных пунктов страны. Полиция также изъяла тысячи патронов для другого оружия, которое ей еще предстоит найти в спрятанных тайниках.

Кроме того, полиция нашла более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписанты клянутся хранить в секрете планы группировки. В частности, заговорщики планировали штурм Бундестага и аресты его членов, а также убийство канцлера. В контрактах подчеркивается, что нарушение договора карается смертью.

Известно, что на данный момент полиция арестовала 23 подозреваемых по делу о заговоре с целью свержения власти и ведет расследование в отношении еще 31 человека.

Ранее немецкие силовики допустили, что готовившие переворот в стране были связаны с Россией. В частности, главного инициатора переворота принца Генриха XIII обвиняют в контактах с российскими дипломатами в генконсульстве РФ, которое располагается в Лейпциге.

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Анастасия Заикина
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