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18:26, 13 декабря 2022Мир

В Германии не исключили связь подозреваемых в попытке госпереворота с Россией

Bild: силовики ФРГ не исключили, что готовившие переворот в стране были связаны с Россией

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Немецкие силовики не исключают, что граждане, задержанные по подозрению в попытке госпереворота в стране, были связаны с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на материал издания Bild.

По его данным, в Федеральной прокуратуре заявили, что подозреваемые собирались согласовать новый государственный порядок в стране со странами, победившими во Второй мировой войне. «Главным контактным лицом для этих переговоров участники организации видели исключительно Россию», — утверждается в материале.

Отмечается, что главного инициатора переворота принца Генриха XIII заключили под стражу. При этом в июне 2021 года он якобы принимал участие в праздновании Дня России в генконсульстве РФ в Лейпциге. Спутницей Генриха XIII журналисты называют гражданку России Виталию Б. Утверждается, что она лоббировала интересы путчистов в российских правительственных структурах.

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Представитель фракции ХДС/ХСС Гюнтер Крингс добавил, что арестованные граждане, «видимо, специально ищут близость России и контакты с представителями РФ в Германии». Он призвал выяснить, есть ли у предполагаемых заговорщиков связи с Москвой.

7 декабря правоохранители ФРГ предотвратили государственный переворот. Его планировали совершить правые экстремисты, намеревавшиеся взять штурмом бундестаг. В рамках этого дела были задержаны более 25 человек, в том числе позже была арестована гражданка России Виталия Б.

В день предотвращения переворота сообщалось, что подозреваемые связывались с представителями России, однако поддержки не получили. Прокуратура ФРГ заявляла, что у страны нет оснований полагать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.

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Полина Матюхина
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