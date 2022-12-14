В США оценили возможность завершения боевых действий на Украине к концу года

В Белом доме не увидели возможности завершения боевых действий на Украине к концу года

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби оценил вероятность завершения боевых действий на Украине к концу 2022 года. По его словам, США не видят такой возможности, пишет ТАСС.

«Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы. Так что нет свидетельств, безусловно, нет ожиданий», — сказал Кирби.

Он также отметил, что решение о переговорах с Россией и их сроках должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, а не Вашингтон.

Ранее в декабре Кирби заявил, что эскалация конфликта на Украине не входит в интересы Вашингтона.

