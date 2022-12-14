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13:24, 14 декабря 2022Россия

В Кремле оценили возможность присоединения Одессы и Чернигова к России

Пресс-секретарь Путина Песков: присоединение Одессы к России зависит от выбора граждан

Фото: Pavel Klimov / Reuters

Возможность присоединения Чернигова и Одессы к России зависит от выбора граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал «освободить» Одессу, Чернигов и другие «русские города».

Оценивая вероятность вхождения этих территорий в состав России, представитель Кремля подчеркнул, что «все зависит от выбора граждан, от решения людей». Он напомнил, что сейчас первоочередной задачей является защита жителей республик Донбасса.

В октябре глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил еще четырем регионам Украины задуматься о проведении референдума о вхождении в состав России. По его словам, голосование может пройти в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. «Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди», — сказал политик.

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Константин Лысяков
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