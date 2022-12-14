Новый «Пиноккио» вошел в топ-10 фильмов Netflix в 79 странах

Мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» вошел в топ-10 фильмов Netflix в 79 странах

Мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» вошел в топ-10 фильмов стримингового сервиса Netflix в 79 странах. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте нового проекта.

«Спасибо всем, кто посмотрел и доказал, что анимация — это кино!» — говорится в публикации.

На Netflix «Пиноккио» был опубликован 9 декабря. В некоторых кинотеатрах картину начали показывать 9 ноября.

Ранее Гильермо дель Торо объяснил идею поместить героя сказки Карло Коллоди в фашистскую Италию. Кинематографист подчеркнул, что стремился исследовать вопросы послушания, верности себе и честности, и именно поэтому решил, что действие ленты «Пиноккио» будет происходить в Италии во времена правления Бенито Муссолини. «Для меня послушание — это когда вам говорят следовать чему-то, будь то на религиозном или социальном уровне, чего вы не понимаете. Это большая ошибка», — заявил режиссер. Он добавил, что человеческая душа заключается в свободе выбора.