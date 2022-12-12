Режиссер нового «Пиноккио» объяснил идею поместить героя в фашистскую Италию

Режиссер «Пиноккио» Гильермо дель Торо объяснил идею поместить героя в фашистскую Италию

Режиссер нового анимационного фильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо объяснил идею поместить героя сказки Карло Коллоди в фашистскую Италию. Об этом сообщает Page Six.

Кинематографист подчеркнул, что стремился исследовать вопросы послушания, верности себе и честности, и именно поэтому решил, что действие ленты будет происходить в Италии во времена правления Бенито Муссолини. «Для меня послушание — это когда вам говорят следовать чему-то, будь то на религиозном или социальном уровне, чего вы не понимаете. Это большая ошибка», — заявил режиссер. Он добавил, что человеческая душа заключается в свободе выбора.

Создатель проекта для Netflix заявил, что фильм не будет детским, хотя «дети могут посмотреть его, если родители поговорят с ними». По его словам, это кино, после которого дети будут задавать вопросы.

«Для меня важно, что тематически он может стоять бок о бок с "Лабиринтом Фавна" или "Хребтом дьявола", такова была задумка. Нам потребовалось так много времени, чтобы сделать эту картину, в том числе потому что мы хотели сделать ее тематически релевантной», — пояснил Гильермо дель Торо.

В ноябре Netflix опубликовал трейлер анимационной кинокартины «Пиноккио». Главные роли в ней озвучивают Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон. Релиз ленты на Netflix состоялся 9 декабря.

