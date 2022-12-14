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15:57, 14 декабря 2022Забота о себе

Перечислены варианты ответов на вопросы любопытных близких о личной жизни

Эксперт Bumble Уэст посоветовала игнорировать вопросы родных о детях за праздничным столом

Фото: Shutterstock

Эксперт по отношениям дейтингового сервиса Bumble Кэролайн Уэст рассказала, как отвечать родным на неизбежные за праздничным столом вопросы о браке и детях. Варианты ответов на вопросы любопытных близких о личной жизни она перечислила для HypeBae.

По словам Уэст, вопросы родных об одиночестве могут ранить. «Да, мне нравится ходить на свидания, я взвешиваю варианты», — предлагает отвечать она, добавляя, что старшему поколению сложно принимать сознательный выбор быть одиночкой. «Если просто дать понять друзьям и родственникам, что вы намеренно ходите на свидания и не спеша выбираете кого-то, соответствующего вашим ценностям, а не бросаетесь в романы очертя голову, это прекрасно ответит на вопрос», — полагает эксперт. На вопрос «Да что с тобой не так?» Уэст предлагает отвечать: «Все в порядке. К счастью, я знаю себе цену, так что могу позволить себе повременить с выбором».

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Чувствительный для многих вопрос о детях вопрос Уэст посоветовала игнорировать. «Не все хотят детей. Это личное дело каждого, так что вы вправе сменить тему и прекратить беседу», — сказала она.

Четким отказом Уэст рекомендовала отвечать и на предложение не привередничать. «Друзья и семья всегда думают, что хорошо разбираются в отношениях, часто они советуют снизить планку. Но снижение планки не может быть хорошим решением», — отметила эксперт.

А вот на вопрос, пользуется ли человек дейтинговыми предложениями, Уэст предложила отвечать честно, например: «Да, хотя большее количество вариантов выбора не значит, что эти варианты отличные» или «Нет, я предпочитаю встречать людей по-настоящему. Мне нравится, когда отношения развиваются медленно».

Ранее психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова дала подсказку для установления гармонии в отношениях со старшими родственницами. По ее словам, чтобы наладить сложные отношения с тещей или свекровью, нужно перестать обижаться и начать правильно выбирать слова.

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Александра Лисица
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