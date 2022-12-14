Устроивший взрыв на уроке химии российский директор рассказал о случившемся

Устроивший взрыв на уроке химии в Малом Имыше директор заявил, что сделает выводы

Директор школы в Малом Имыше, который устроил взрыв на уроке химии, заявил, что сделал из ситуации выводы. О случившемся он рассказал «Подъему».

По его словам, после произошедшего все дети отделались испугом. Мужчина рассказал, что его по итогам судебного заседания оштрафовали на 10 тысяч рублей, отстранили от преподавания уроков химии, а также назначили выговор.

«Я, конечно, каюсь, сделаю большие выводы. Единственное, что мать одной из 16 детей, у нее личная неприязнь ко мне, так как она работала в школе кладовщиком и была уволена по недостаче, подала в суд, чтобы ей дали компенсацию», — сказал директор.

Он уточнил, что женщина подала в суд с требованием компенсировать вред в размере 100 тысяч рублей. Сотрудник образовательного учреждения подчеркнул, что в случае положительного решения суда по этому вопросу он выплатит необходимую сумму.

О случившемся в Красноярском крае стало известно 13 декабря. В прокуратуре сообщили, что при проведении химического опыта директор смешал в пробирке несколько реактивов, из-за чего те воспламенились и выделили токсическое вещество. Там подчеркнули, что опыт вопреки правилам проводился не в вытяжном шкафу, а учеников не обеспечили средствами защиты.

В сети появилось видео момента взрыва. На кадрах видно, как директор школы показывает ученикам химический опыт и хочет вылить содержимое одной пробирки в другую — в это время он обращается к школьникам со словами «теперь давайте определим, какой газ выделяется?» После этого неожиданно для всех происходит взрыв и стеклянную пробирку взрывной волной разрывает на части.