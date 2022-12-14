Звезда «Джейн Эйр» объяснила нежелание выходить замуж

Звезда «Джейн Эйр» Рут Уилсон заявила, что верит в любовь, но не в институт брака

Звезда сериала «Джейн Эйр» Рут Уилсон рассказала, что верит в любовь, но институт брака не имеет для нее значения. О нежелании выходить замуж 40-летняя актриса заявила в интервью The Guardian.

Уилсон — одна из самых закрытых голливудских знаменитостей: она не рассказывает о своих романах, не ведет соцсети, не комментирует слухи о личной жизни. Поэтому поклонники не раз ей приписывали отношения с партнерами по фильмам, в том числе с Джейком Джилленхолом, но она на подобные факты не реагировала. Лишь однажды в интервью актриса призналась, что состояла несколько лет в отношениях с писателем, но имя избранника не назвала.

В новом интервью Уилсон объяснила, почему не стремится выйти замуж. Она призналась, что верит в любовь, но не в институт брака.

Важно, чтобы в вашей жизни был кто-то, кто вас понимает и ценит. Это имеет огромное значение. Но я не верю в социальные институты. Я чувствую себя некомфортно и ограниченно из-за необходимости соответствовать чужому представлению о том, что такое отношения, или о том, кем следует быть в данный момент жизни Рут Уилсон актриса

Актриса не исключает, что нелюбовь к браку унаследована от деда, который был многоженцем. «Мой дедушка умер еще до моего рождения, а у моих родителей отличный брак. Должно быть, генетика перескочила через поколение», — сказала Уилсон.

Рут Уилсон снялась в 31 фильме и сериале. Самые известные из них: «Джейн Эйр» (номинировалась на премию BAFTA как лучшая актриса), «Французская сюита», «Любовники», «Лок». Актриса дважды получала премию Лоренса Оливье: в 2010 году за роль Стеллы Ковальски в пьесе «Трамвай "Желание"» и в 2012 году за роль Анны Кристи в одноименной пьесе Юджина О’Нила.

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