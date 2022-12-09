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19:38, 9 декабря 2022Забота о себе

Кейт Уинслет объяснила повышенную сексуальность женщин за 40

Кейт Уинслет заявила, что женщины за 40 становятся более сексуальными

Фото: Toby Melville / Reuters

Звезда фильма «Титаник» и сериала «Мейр из Исттауна» Кейт Уинслет заявила, что более сексуальными и могущественными женщины становятся после 40 лет. Повышенную сексуальность женщин этого возраста 47-летняя актриса объяснила в интервью «Би-би-си», которое цитирует Yahoo.

Она отметила, что ее здоровье в последние годы пошатнулось: актриса страдает от артрита, а ее левая нога распухает во время ары. Но отказываться от активной жизни актриса не собирается, поскольку считает, что именно с возрастом женщины становятся самими собой. «Я решила: нет. Мы становимся более женственными, более могущественными, более сексуальными», — объяснила она.

Кроме того, продолжила Уинслет, в среднем возрасте у женщин появляется возможность выражать свое мнение и не бояться, что о них подумают. «А еще мы не так озабочены своей внешностью. Думаю, это удивительно. Девушки, давайте! Примем свою силу, почему нет? Жизнь слишком коротка», — заключила актриса.

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Александра Лисица
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