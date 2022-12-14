Папа римский призвал сэкономить на Рождестве ради украинцев

Папа Римский призвал к скромному празднованию Рождества и отправке денег Украине

Папа римский Франциск призвал сэкономить деньги на Рождество ради украинцев. Его слова приводит The Independent.

«Хорошо праздновать Рождество, отмечать праздники. Но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем Рождество более скромным, с более скромными подарками, а то, что мы сэкономим, отправим украинскому народу, который в этом нуждается», — сказал он.

Понтифик добавил, что христиане встречают Рождество в мире с Богом, но с украинцами — «в сердце», после чего он предложил сделать конкретный жест в их адрес.

Ранее папа Франциск прослезился, упомянув в речи о страданиях украинцев. До этого он сравнил украинский конфликт с холокостом, отослав к немецкой операции в годы Второй мировой войны.