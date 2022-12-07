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16:07, 7 декабря 2022Мир

Папа Римский сравнил украинский конфликт с Холокостом

Папа Римский Франциск сравнил украинский конфликт с Холокостом
Франциск

Франциск. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Конфликт на Украине похож на происходившее во время Холокоста. Эти два события сравнил Папа Римский Франциск, передает The Wall Street Journal.

На встрече с польскими паломниками понтифик напомнил о юбилее немецкой операции Рейнхард по систематическому истреблению евреев. «История повторяется. Посмотрите, что происходит сейчас на Украине», — сказал он.

Ранее Папа Франциск заявил, что чеченцы и буряты являются «самой жестокой частью российских войск на Украине». В ответ на это пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала слова понтифика об участвующих в военном конфликте русофобией.

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Виктория Кондратьева
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