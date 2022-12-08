Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:57, 8 декабря 2022Мир

Папа Римский рассказал об украинцах и прослезился

Папа римский Франциск прослезился, упомянув о страданиях украинцев

Фото: Yara Nardi / Reuters

Во время традиционной молитвы в Риме папа Римский Франциск не выдержал и расплакался, упомянув о страданиях украинцев в ходе боевых действий. Об этом пишет Reuters.

Как отмечает агентство, голос понтифика стал дрожать, когда он упомянул украинцев, и ему пришлось остановиться примерно на 30 секунд. Папа римский прослезился, но возобновил молитву.

Ранее понтифик также сравнил конфликт на Украине с Холокостом. На встрече с польскими паломниками он напомнил о юбилее немецкой операции Рейнхард по систематическому истреблению евреев. Франциск, помимо прочего, называл чеченцев и бурят, участвующих в боевых действиях, «самой жестокой частью российских войск на Украине».

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова понтифика об участвующих в военном конфликте русофобией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер
Названа причина пробки из судов у берегов Турции
В Подмосковье 60-летний педофил заманил 11-летнюю школьницу пиццей и похитил ее
Офицер раскрыл численность прибывающих на артемовское направление бойцов ВСУ
Блогер попытался устроиться в Balenciaga в БДСМ-костюме и разозлил руководство
У клещей обнаружили новый вирус
Россиянам назвали способы избавиться от сквозняка
США оповестили Украину об обмене заключенными с Россией
Российский школьник попал в реанимацию после подзатыльника от учительницы
Папа Римский рассказал об украинцах и прослезился
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.