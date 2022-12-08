Папа Римский рассказал об украинцах и прослезился

Папа римский Франциск прослезился, упомянув о страданиях украинцев

Во время традиционной молитвы в Риме папа Римский Франциск не выдержал и расплакался, упомянув о страданиях украинцев в ходе боевых действий. Об этом пишет Reuters.

Как отмечает агентство, голос понтифика стал дрожать, когда он упомянул украинцев, и ему пришлось остановиться примерно на 30 секунд. Папа римский прослезился, но возобновил молитву.

Ранее понтифик также сравнил конфликт на Украине с Холокостом. На встрече с польскими паломниками он напомнил о юбилее немецкой операции Рейнхард по систематическому истреблению евреев. Франциск, помимо прочего, называл чеченцев и бурят, участвующих в боевых действиях, «самой жестокой частью российских войск на Украине».

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова понтифика об участвующих в военном конфликте русофобией.