Подрядчика Первого канала обвинили в хищении 500 миллионов рублей

Подрядчика Первого канала «Азъ Арт ТВ» обвинили в хищении 500 миллионов рублей

Руководители телекомпании «Азъ Арт ТВ» Ольга Стародубцева и ее муж Виктор Ваганов обвиняются в хищении около 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах уголовного дела указано, что «Азъ Арт ТВ», которая занимается производством фильмов и телепрограмм и является подрядчиком Первого канала, выделили крупную сумму на проведение церемоний и мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Однако, по версии следствия, 500 миллионов рублей были выведены в офшоры или обналичены и похищены.

Позднее Стародубцева и Ваганов были задержаны. Информацию об их аресте агентству подтвердили в Басманном суде Москвы. «Стародубцевой и Ваганову в конце декабря 2021 года была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С тех пор она неоднократно продлевалась», — рассказали в суде. Там отметили, что фигурантов дела обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Об уголовном деле о пропаже крупной суммы во время подготовки к ЧМ-2018 ранее также рассказала в своем расследовании Baza. Издание заявило, что Первый канал передал «Азъ Арт ТВ» для проведения мероприятий 1,4 миллиарда рублей.

«Азъ Арт ТВ», согласно материалу, перепоручила задания от телеканала десяткам других компаний, среди которых часть действительно оказала услуги, а часть — нет. «500 миллионов ушли на счета компаний, которые налоговики и следователи часто называют "отмывочными", или "помойками"», — заявляется в расследовании. Источник издания сообщил, что по делу было допрошено порядка 80 человек.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае выявили хищение 57 миллионов рублей, предназначенных для реализации национального проекта. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.