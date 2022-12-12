В российском регионе выявили хищение средств на нацпроект

В Забайкалье выявили хищение 57 млн рублей при реконструкции железнодорожной станции

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения 57 миллионов рублей, предназначенных для реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». Об этом в понедельник, 12 декабря, «Ленте.ру» сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ведомство выявило нарушения при реконструкции железнодорожной станции Хилок. Было установлено, что Забайкальская дирекция по капитальному строительству Дирекции по строительству сетей связи — филиала ОАО «РЖД» приняла у подрядчика документы, в которых отражались сведения о фактически невыполненных строительных работах и отсутствующих на объекте материалах на сумму более 57 миллионов рублей.

9 декабря сообщалось, что в Башкирии двоих росгвардейцев осудят за хищение 4,4 миллиона рублей под видом выплат зарплат.