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20:52, 9 декабря 2022Силовые структуры

Двоих росгвардейцев осудят за хищение более четырех миллионов рублей

В Башкирии двоих росгвардейцев осудят за хищение 4,4 млн рублей под видом выплат зарплат

Фото: Андрей Огородник / РИА Новости

В Башкирии двое сотрудников Росгвардии предстанут перед судом за мошенничество в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Речь идет об экс-начальнике финансово-экономического отделения и экс-главбухе отдела вневедомственной охраны по городу Салавату. Им также вменяют совершение преступления по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Обвиняемые вину не признали.

По данным следствия, с 2017 по 2021 год фигуранты с помощью интернет-банка неоднократно похищали деньги со счета учреждения из фонда оплаты труда. Для этого они изготавливали поддельные платежные поручения якобы для выплаты зарплаты. Всего сообщникам удалось похитить более 4,4 миллиона рублей.

Преступление выявили оперативники ФСБ, следователи СКР и сотрудники Росгвардии.

Вскоре после этого россиян задержали, а на их имущество был наложен арест.

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Елизавета Новикова
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