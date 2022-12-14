На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в трех восточных областях Украины

Сирены воздушной тревоги зазвучали в трех восточных регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики. Среди них — Полтавская, Харьковская и Днепропетровская области страны.

Утром 14 декабря воздушную тревогу объявляли в Киевской, Житомирской и Винницкой областях Украины. Городская военная администрация украинской столицы заявила, что городе сработала система противовоздушной обороны и призвала граждан оставаться в укрытиях.

Вскоре стало известно о взрывах в Киеве. Они произошли в Шевченковском районе города, где расположены предприятия высокопроизводительной промышленности.