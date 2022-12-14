Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:07, 14 декабря 2022Бывший СССР

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в трех восточных областях Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Leon Neal / Getty Images

Сирены воздушной тревоги зазвучали в трех восточных регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики. Среди них — Полтавская, Харьковская и Днепропетровская области страны.

Утром 14 декабря воздушную тревогу объявляли в Киевской, Житомирской и Винницкой областях Украины. Городская военная администрация украинской столицы заявила, что городе сработала система противовоздушной обороны и призвала граждан оставаться в укрытиях.

Вскоре стало известно о взрывах в Киеве. Они произошли в Шевченковском районе города, где расположены предприятия высокопроизводительной промышленности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали число признанных пропавшими без вести погибших бойцов ВСУ
Пилот рассказал об опасности полетов в снегопад
В российском регионе обнаружили больше десятка мертвых лошадей
СБУ устроила обыски в православном храме во Львове
СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ в девяти областях Украины
Хорватский футболист раскритиковал судейство в полуфинале ЧМ с Аргентиной
Российский школьник получил четыре года колонии за убийство сверстника
12-летний школьник-бодибилдер рассказал о своих тренировках
В России завершилась массовая вакцинация от гриппа
Иранская валюта рекордно упала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.