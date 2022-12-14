Страны ЕС не поддержали идею о создании трибунала по Украине

Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС не поддержали идею о создании трибунала по Украине

Главы МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) не поддержали идею Европейской комиссии (ЕК) о создании специализированного международного трибунала по Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, его слова передает РИА Новости.

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо Международного уголовного суда (МУС), чтобы бороться с безнаказанностью на Украине», — рассказал глава евродипломатии. Он уточнил, что представил это предложение министрам иностранных дел стран ЕС вместе с ЕК на встрече в Брюсселе 12 декабря.

По словам Борреля, предложение о создании трибунала обсудили, но к конкретным результатам не пришли. «Возможно создать что-то еще, это интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа», — заключил он. Дипломат также добавил, что ЕС должен делать больше для борьбы с безнаказанностью.

30 ноября Еврокомиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил данное предложение, указав, что попытки западных стран создать трибунал по Украине будут нелегитимными.