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16:14, 14 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве подтвердили удар по бывшей администрации Херсона

Замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил удар по экс-администрации Херсона

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Здание бывшей администрации Херсона подверглось удару, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в социальных сетях.

По его словам, удар был нанесен около 11 часов утра, в результате были повреждены два этажа, однако пострадавших не оказалось.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, сделанное через несколько секунд после удара по зданию в Херсоне, в котором располагалась бывшая администрация.

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Василий Мека
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