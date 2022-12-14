В Киеве подтвердили удар по бывшей администрации Херсона

Замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил удар по экс-администрации Херсона

Здание бывшей администрации Херсона подверглось удару, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в социальных сетях.

По его словам, удар был нанесен около 11 часов утра, в результате были повреждены два этажа, однако пострадавших не оказалось.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, сделанное через несколько секунд после удара по зданию в Херсоне, в котором располагалась бывшая администрация.