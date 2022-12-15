Алиханов рассказал о зимующих в Калининграде немцах

Губернатор Алиханов рассказал, что немцы зимуют в Калининграде из-за высоких цен на ЖКХ

Немцы приезжают в Калининград перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ. Об этом рассказал губернатор российского региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде обходятся «как один месяц где-то в Дюссельдорфе».

«С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать», — пояснил Алиханов.

Калининградский губернатор добавил, что в этой ситуации могут заработать жители региона, сдающие квартиры в аренду.

Ранее Алиханов предложил продавать Польше кирпичи для стены с Россией.

По ироничному замечанию главы Калининградской области, возведение стены на границе России из отечественных стройматериалов может быть оправдано более низкой стоимостью газа, который требуется для обжига кирпичей.

В ноябре сообщалось о начале строительства ограждения на границе с Россией. Это решение в Польше объяснялось открытием российской стороной аэропорта для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининградской области.