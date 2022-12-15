Число пострадавших при пожаре на нефтезаводе в Ангарске возросло

Минздрав заявил о росте числа пострадавших до пяти при пожаре на нефтезаводе в Ангарске

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Ангарске Иркутской области возросло до пяти, следует из данных областного Минздрава. Об этом написал губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Одному проводят лечение в стационаре, еще четыре направлены на амбулаторное лечение», — уточнил Кобзев.

По его словам, в домах, которые находятся рядом с нефтезаводом, провели обследование и не выявили повреждений.

Пожар на нефтезаводе в Ангарске произошел утром в четверг, 15 декабря. Погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Причиной пожара на предприятии могла стать загазованность систем, сообщили в МЧС. Там добавили, что по факту ЧП на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка.