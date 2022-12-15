Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:05, 15 декабря 2022Россия

Число пострадавших при пожаре на нефтезаводе в Ангарске возросло

Минздрав заявил о росте числа пострадавших до пяти при пожаре на нефтезаводе в Ангарске

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Ангарске Иркутской области возросло до пяти, следует из данных областного Минздрава. Об этом написал губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Одному проводят лечение в стационаре, еще четыре направлены на амбулаторное лечение», — уточнил Кобзев.

По его словам, в домах, которые находятся рядом с нефтезаводом, провели обследование и не выявили повреждений.

Пожар на нефтезаводе в Ангарске произошел утром в четверг, 15 декабря. Погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Причиной пожара на предприятии могла стать загазованность систем, сообщили в МЧС. Там добавили, что по факту ЧП на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Установку ракеты «Ярс» в шахту показали на видео
Генсек ООН обеспокоился ситуацией вокруг Лачинского коридора
Западные дипломаты отказались верить в возможность возвращения Крыма Украине
Появились кадры момента начала пожара на нефтезаводе в Ангарске
Турция запланировала начать спецоперацию в Сирии вопреки запрету России
Неудовлетворенным сексом с мужем женщинам дали совет
В Австрии заявили об отсутствии у Запада мирных инициатив по Украине
Число пострадавших при пожаре на нефтезаводе в Ангарске возросло
Пара занялась сексом в общественной прачечной и была поймана
В РАН сообщили о землетрясении в момент взрыва на нефтезаводе в Ангарске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.