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19:46, 15 декабря 2022Мир

Американский политик-демократ признал ДНР частью России

Член Демпартии США Джефф Янг признал ДНР как часть России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кандидат в губернаторы Кентукки и член Демпартии США Джефф Янг публично признал Донецкую народную республику (ДНР) как часть России, а также заявил, что украинское правительство напрямую контролируется Пентагоном и ЦРУ. Об этом политик написал в Twitter.

«Да, Донецк теперь часть России, а все украинское "правительство" в Киеве — это нацисты, контролируемые ЦРУ и Пентагоном», — говорится в сообщении американского демократа.

Твит Янга стал ответом на пост журналиста Калеба Мопина, который раскритиковал Киев за то, что Вооруженные силы Украины бьют по мирным жителям Донбасса, используя запасы переданных США ракет. «Они безжалостные убийцы, убивающие людей на земле, которую они называют "своей"», — написал Мопин.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на этой неделе власти США могут объявить о передаче Киеву систем Patriot. Отмечалось, что это решение должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, после чего документ отправят на подпись президенту Джо Байдену. Однако Белый дом не подтверждает сообщения о готовности поставить Patriot Украине в рамках следующего пакета военной помощи.

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Виктория Кондратьева
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