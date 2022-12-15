Сотрудники российского аэропорта показали работу в сбивающий с ног буран

Сотрудники аэропорта в Анадыре сняли на видео работу в сбивающий с ног снежный буран

Сотрудники аэропорта в столице Чукотского автономного округа Анадыре показали работу в сбивающий с ног снежный буран. Видео публикует дальневосточный филиал KP.RU.

На видео один из работников выходит из здания, чтобы обследовать стоящий в аэропорту самолет. Снимавший видео старший коллега инструктирует его: «Береги себя, соблюдай технику безопасности, далеко не уходи».

Однако выполнить манипуляции с техникой россиянину не удается — сильнейший ветер со снегом несколько раз сбивает мужчину с ног, и ему даже приходится перемещаться на четвереньках, чтобы удержать равновесие.

Когда именно было снято видео, не уточняется. По состоянию на вечер 15 декабря скорость ветра в столице российского региона не превышала двух метров в секунду — такой ветер расценивается как слабый.

Ранее сообщалось, что в российском городе похолодало до минус 59 градусов.

