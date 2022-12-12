69-я параллель
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11:13, 12 декабря 202269-я параллель

В российском городе похолодало до минус 59 градусов

Температура воздуха в якутском Оймяконе опустилась до минус 59 градусов

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Температура воздуха в якутском Оймяконе опустилась до минус 59 градусов. Об этом сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сообщению метеорологов, столь низкая температура отмечается на фоне полного отсутствия ветра и значительно сниженного атмосферного давления — при норме в 760 миллиметров ртутного столба в городе зафиксировано 690 миллиметров.

Российский город Оймякон считается мировым полюсом холода — в городе регулярно фиксируется температура ниже 60 градусов по шкале Цельсия, а зафиксированным в городе рекордным «минусом» по разным данным считается от минус 77,8 градуса до минус 71,2 градуса. За звание полюса холода с Оймяконом борется Верхоянск, где также фиксируется рекордно низкая температура.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в двух российских регионах в ближайшие дни столбики термометров опустятся до минус 50 градусов, что на 10 градусов ниже нормы.

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Валерий Розенберг
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