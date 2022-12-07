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07:36, 7 декабря 2022Россия

Вильфанд предупредил о морозах до минус 50 градусов в двух регионах России

Вильфанд предупредил о морозах до минус 50 градусов в Якутии и Магаданской области

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Якутии и Магаданской области в ближайшие дни столбики термометров опустятся до минус 50 градусов, что на 10 градусов ниже нормы. Об аномально холодной погоде в двух регионах России сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«В некоторых регионах будет опасная с точки зрения температурного режима погода. В Архангельской области, Ненецком автономном округе, Коми и Мурманской области температура ожидается на 7-11 градусов ниже нормы до 10-11 числа. Будут очень низкие температуры — от 26 до 30 градусов мороза», — сообщил Вильфанд.

Он добавил, что в Приволжском федеральном округе температура будет ниже нормы на 7-10 градусов — столбики термометров опустятся до 20-21 градуса ниже нуля.

7 и 8 декабря в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях похолодает до минус 29 градусов, что на 8-14 градусов ниже нормы. Также морозы до 27-34 градусов прогнозируются в регионах юга Западной Сибири.

Ранее Вильфанд назвал срок окончания аномальных холодов в европейской части России. По его словам, морозная погода уйдет к концу рабочей недели, и температура придет к ее климатической норме.

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Анастасия Шейкина
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