Гидрометцентр назвал срок окончания аномальных холодов

Вильфанд сообщил, что аномальные холода уйдут из европейской части России в конце недели

Аномальные холода уйдут из европейской части РФ в конце рабочей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, в течение недели температурный режим на европейской части РФ будет сильно меняться. В первой половине центр, Урал и Поволжье «закрашены густым синим цветом», что говорит о температуре на 7-10 градусов ниже нормы. К четвергу отрицательные отклонения от нормы останутся только на юге Приволжского федерального округа.

«То есть температура придет к климатической норме», — назвал он срок окончания аномальных холодов. Вильфанд объяснил, что потепление в европейскую часть России принесут южные ветра с западной составляющей. Это вызовет облачность и осадки.

Ранее атмосферное давление в Москве побило рекорд почти 70-летней давности. Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столичном регионе уже более десяти суток атмосферное давление превышает норму, а в воскресенье, 4 декабря, показания барометров вышли на пик — 772,2 миллиметра ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы.