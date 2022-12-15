Корвет «Меркурий» вышел на испытания в море

Минобороны России: корвет «Меркурий» вышел на государственные испытания в Балтийское море

Многоцелевой корвет «Меркурий» проекта 20380 типа «Стерегущий» вышел в Балтийское море для проведения государственных испытаний. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передают «Известия».

«Новейший корвет "Меркурий" приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота. О начале фазы государственных испытаний доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову», — отметили в сообщении.

В ходе мероприятия специалисты совместно с экипажем корвета и членами государственной приемной комиссии проверят работу агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств корабля. Также они проведут маневренные и скоростные испытания.

После морской части программы испытаний оборудование «Меркурия» пройдет ревизию. После подписания акта приема-передачи станет известна дата приема корвета в состав Военно-морского флота (ВМФ) России и подъема Андреевского флага.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве писали, что ВМФ России может получить внеплановый корабль проекта 20380. Корвет будет заложен на «Северной верфи» в 2023 году.