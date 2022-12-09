Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:22, 9 декабря 2022Наука и техника

ВМФ России получит еще один корвет типа «Стерегущий»

«Известия»: Военно-морской флот России получит внеплановый корвет проекта 20380

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России может получить внеплановый корвет проекта 20380 типа «Стерегущий». Вопрос о постройке нового корабля прорабатывается. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Предполагается, что корабль будет заложен на «Северной верфи» в 2023 году. До этого считалось, что строительство серии кораблей проекта 20380 на предприятии будет завершено. Последний корпус корвета был заложен на «Северной верфи» в 2015 году.

Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что корабли этого проекта оказались удачными. «Хорошо вооруженные корабли, освоенные в производстве. Раньше предполагалось, что после этой серии будут строиться модульные корветы проекта 20386, но они пока не пошли: в них много новых систем, которые пока остаются на стадии разработки. Видимо, чтобы пока загрузить судостроительные мощности, и было принято решение заложить еще один корабль проекта 20380», — сказал он.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022

Источники издания сообщили, что вновь заложенный корабль могут построить по обновленному проекту. На борту корвета будет размещена мачта с радиолокационной станцией (РЛС) «Заслон», которую интегрируют в ее конструкцию. Новые РЛС способны обнаруживать малозаметные аппараты на расстоянии до 75 километров, а простые цели — более 300 километров.

Ранее в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что многоцелевой корвет «Меркурий» проекта 20380, который построили на «Северной верфи», вышел на испытания в Финский залив.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций
В OBI рассказали подробности о гибели человека при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
До пожара в ТЦ «Мега Химки» в OBI отключили датчики дыма
В OBI раскрыли детали пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
В OBI сделали заявление по поводу оформленных в сгоревшем магазине заказов
Сын российского чиновника назвал учительницу шлюхой и устроил за ней слежку
ВМФ России получит еще один корвет типа «Стерегущий»
Стало известно о прибытии новых косовских силовиков в Косовска-Митровицу
В сети обратили внимание на обувь президента Киргизии на саммите ЕАЭС
Умер заслуженный артист России Борис Дмитриев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.