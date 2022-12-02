«Меркурий» вышел на испытания в море

Корвет «Меркурий» проекта 20380 вышел на испытания в Балтийское море

Многоцелевой корвет «Меркурий» проекта 20380, который построили на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, вышел на испытания в Финский залив. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает ТАСС.

«Корвет "Меркурий", построенный предприятием "Северная верфь", вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний. О начале испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в адмиралтействе», — говорится в сообщении Минобороны.

В течение нескольких дней экипаж корвета будет проверять маневренные характеристики корабля, работоспособность систем, механизмов и вооружения. После этого «Меркурий» вернется на завод для устранения последних неполадок перед государственными испытаниями.

Строительство корвета начали в 2015 году, а в 2020-м «Меркурий» спустили на воду. Корвет получил ракетный комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35У.

В октябре ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству, сообщал, что передачу «Меркурия» могут перенести на начало 2023 года.

