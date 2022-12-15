Guardian: Запад не поддерживает президента Украины Зеленского в стремлении вернуть Крым

Запад не поддерживает президента Украины Владимира Зеленского в стремлении вернуть Крым, заявил обозреватель Патрик Винтур в своей статье для Guardian.

Автор отметил, что США и Европа считают подобные действия опасными. «Украинские дипломаты признают, что США и Европа, опасаясь эскалации, отказываются поставлять артиллерийское оружие большой дальности, необходимое для того, чтобы напасть на Крым», — написал он.

По мнению обозревателя, украинская сторона будет вынуждена согласиться с тем, что вопрос Крыма не войдет в список предварительных условий для переговоров с Россией. Винтур отметил, что европейские дипломаты признают особый статус полуострова, заявив, что Крым отличается от Украины как исторически, так и этнически.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал условия для сценария сохранения полуострова в составе Украины. По его словам, если бы ЕС выполнил условия соглашения с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем по мирному урегулированию политического кризиса с оппозицией в 2014 году, то Крым остался бы украинским.

