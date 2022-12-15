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23:54, 15 декабря 2022Интернет и СМИ

Раскрыто отношение Запада к стремлению Украины вернуть Крым

Guardian: Запад не поддерживает президента Украины Зеленского в стремлении вернуть Крым

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запад не поддерживает президента Украины Владимира Зеленского в стремлении вернуть Крым, заявил обозреватель Патрик Винтур в своей статье для Guardian.

Автор отметил, что США и Европа считают подобные действия опасными. «Украинские дипломаты признают, что США и Европа, опасаясь эскалации, отказываются поставлять артиллерийское оружие большой дальности, необходимое для того, чтобы напасть на Крым», — написал он.

По мнению обозревателя, украинская сторона будет вынуждена согласиться с тем, что вопрос Крыма не войдет в список предварительных условий для переговоров с Россией. Винтур отметил, что европейские дипломаты признают особый статус полуострова, заявив, что Крым отличается от Украины как исторически, так и этнически.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал условия для сценария сохранения полуострова в составе Украины. По его словам, если бы ЕС выполнил условия соглашения с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем по мирному урегулированию политического кризиса с оппозицией в 2014 году, то Крым остался бы украинским.

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Марина Совина
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