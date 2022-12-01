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13:38, 1 декабря 2022Мир

Лавров назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

Лавров заявил, что если бы ЕС выполнил условия Януковича, то Крым остался бы украинским

Фото: Яндекс.Карты

Если бы ЕС выполнил условия соглашения с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем по мирному урегулированию политического кризиса с оппозицией в 2014 году, то Крым остался бы украинским. Условия для сценария сохранения полуострова в составе Украины назвал глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция пресс-конференции министра в четверг, 1 декабря, доступна на YouTube.

«Говоря о влиянии ЕС в том виде, в котором мы привыкли его иметь, — ЕС гарантировал, что в феврале 2014 года будет урегулирование между Януковичем и оппозицией, подписали бумагу о проведении досрочных выборов и создании правительства национального согласия. Выполнили бы [украинцы и ЕС] тот документ, который гарантировали Германия, Франция и Польша, и не было бы крымского референдума, никто бы не восставал против них», — заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что настоящая цель Запада в конфликте на Украине — разрушение России. «Цель на Украине объявлена не спасти украинскую демократию, а цель объявлена нанести России поражение на поле боя, а то и разрушить Россию», — рассказал министр.

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Алевтина Запольская
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