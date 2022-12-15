Азербайджанская экоактивистка «выпустила» в небо мертвого голубя

Азербайджанская экоактивистка попыталась выпустить в небо мертвого голубя

Азербайджанская экоактивистка, выступая на митинге в Лачинском коридоре, попыталась выпустить в небо мертвого голубя. Об этом сообщает Telegram-канал Re:public of Artsakh.

В одной руке женщина держала птицу, а в другой — мегафон. Во время своего выступления она активно жестикулировала с голубем в руке, который, судя по видео, уже обмяк и не шевелился.

Когда пришло время выпускать голубей в небо, активистка подбросила птицу, но та камнем упала на землю. Голуби, которых держали в руках остальные участники митинга, смогли взлететь нормально.

12 декабря стало известно, что азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению. Они требуют прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха и организовать встречу с главой российского миротворческого контингента генерал-майором Андреем Волковым.