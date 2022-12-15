Аналитик спрогнозировал ненадежность доллара

Аналитик Васильев посоветовал надолго попрощаться с долларом в качестве надежного актива

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев посоветовал надолго попрощаться с долларом в качестве надежного и безопасного актива. Такую рекомендацию он дал в беседе с агентством «Прайм».

Специалист отметил, что санкционные меры Запада, в частности, блокировка валютных счетов российских компаний и граждан, привели к подрыву доверия к доллару. Он указал, что доллар ослаб с 75 до 63 рублей, невзирая на введенные ограничения, кризис в экономике России и падение цен на нефть. Васильев также спрогнозировал рост евро к американской валюте, добавив, что в случае вынужденного смягчения политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), валюты сравняются.

Аналитик предположил, что в числе стран, переставших вкладывать валютные резервы в доллары, помимо России, также окажутся Китай, Индия и страны Ближнего Востока.

Ранее Васильев порекомендовал хранить доллары и евро в локальных облигациях. По словам эксперта, хоть они и не содержат санкционных рисков, их покупательная способность быстро снижается на фоне инфляции.