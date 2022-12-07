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02:14, 7 декабря 2022Экономика

Россиянам рассказали о способе сохранить валютные сбережения

Аналитик Васильев порекомендовал хранить валютные сбережения в локальных облигациях

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Доллар и евро не содержат санкционных рисков, однако их покупательная способность быстро снижается на фоне инфляции. О способе сохранить сбережения рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

По словам Васильева, из-за санкций Запада сохраняются и риски расширения санкций на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Накануне Евросоюз сообщил о разработке девятого пакета антироссийских санкций — в том числе, в него может войти финансовый сектор России.

«В этих условиях безналичные доллары и евро сохраняют свою токсичность из-за угрозы заморозки средств российских инвесторов», — сказал Васильев. Аналитик уверен, что в 2023 году мировая экономика может погрузится в глубокую рецессию: «На этом фоне возможно ослабление рубля». Он порекомендовал локальные облигации в долларах и евро, назвав этот способ хорошим решением для тех, кто хранит сбережения в валюте.

Ранее директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков рассказал, каким образом россияне могут сделать накопления. Исаков назвал простой способ накопить деньги и порекомендовал использовать для этого диверсифицированный пакет акций или паевых инвестиционных фондов.

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Юлия Мискевич
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