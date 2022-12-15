Объем выдачи ипотеки практически сравнялся со значениями прошлого года

Объем выдачи ипотеки в ноябре 2022-го оказался на восемь процентов ниже, чем в 2021-м

По итогам ноября 2022 года объем выдачи ипотеки оказался на восемь процентов ниже, чем в аналогичный период 2021 года. О том, что объем выдачи ипотеки почти сравнялся со значениями прошлого года, сообщили аналитики сервиса Сбербанка «Домклик», пишет «Интерфакс».

Кроме того, в ноябре нынешнего года число сделок с ипотекой осталось практически неизменным и выросло на 0,4 процента относительно октября того же года. При этом в октябре наблюдалась отрицательная динамика — по сравнению с сентябрем количество ипотечных кредитов сократилось на 2,4 процента. По мнению экспертов, на удержание спроса повлияло сезонное увеличение активности покупателей и объявление о возможном отказе от льготной ипотеки, а также субсидированных займов от застройщика.

За 11 месяцев текущего года Сбербанк зарегистрировал выдачу 709 тысяч жилищных кредитов на общую сумму примерно в 2,18 триллиона рублей. Результат указанного периода оказался на 13 процентов меньше, чем сумма, выданная в январе-ноябре 2021-го. Аналитики также обратили внимание на изменение распределения выдачи таких займов по регионам страны — в Москве и Санкт-Петербурге число сделок за год упало на 14 и 18 процентов соответственно, а в большинстве других городов-миллионников интерес к ипотеке и количество сделок, напротив, возросло на 5-10 процентов.

В декабре ТАСС, ссылаясь на данные Росреестра, пришел к выводу о том, что за год число ипотечных сделок в Москве значительно снизилось. По информации агентства, в ноябре 2022 года на первичном и вторичном рынках недвижимости столицы было зарегистрировано 8,7 тысячи сделок с ипотекой, что на 20,8 процента меньше, чем в ноябре 2021 года.