США начнут тренировать в два раза больше украинских военных

NYT: США удвоят число украинских военных, тренирующихся на базе в Германии

США будут тренировать в два раза больше украинских военных на военной базе в Германии. Об увеличении их числа сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на двух американских чиновников.

Расширенная программа обучения, которую, по словам официальных лиц, президент США Джо Байден одобрил на этой неделе, позволит американским инструкторам обучать от 600 до 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждый месяц, начиная со следующего года. Сейчас же США обучают в среднем около 300 украинских солдат в месяц.

По данным Минобороны США, с начала российской спецоперации на Украине в общей сложности 3100 украинских военных были обучены обращению со сложным оружием, таким как различные артиллерийские системы. Так, Пентагон обучил 610 солдат ВСУ использованию высокомобильных артиллерийских ракетных систем или реактивных систем залпового огня HIMARS.

В рамках расширенной программы американские инструкторы будут обучать большие группы украинских солдат более совершенной тактике ведения боя, включая «коллективную подготовку», такую как координация маневров наземных пехотных войск при поддержке артиллерии. Новый режим тренировок будет проходить на базе армии США в Графенвере, Германия, где Пентагон проводит собственную общевойсковую подготовку.

Ранее сообщалось, что около 5000 украинских военных пройдут обучение в вооруженных силах Германии. Немецкая армия планирует обучить украинцев использованию системы противовоздушной обороны IRIS-T, первая из которых уже передана ВСУ, следующие поставят в начале 2023 года. Всего миссия ЕС планирует обучить 15 тысяч украинских военных.

