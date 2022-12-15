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13:56, 15 декабря 2022Силовые структуры

Верховный суд России определит подсудность дела судьи о ДТП с велосипедистом

Верховный суд рассмотрит подсудность дела судьи в отставке о смертельном ДТП в Краснодаре

Фото: Shutterstock

Верховный суд России определит территориальную подсудность уголовного дела судьи Краснодарского краевого суда в отставке Юрия Захарчевского, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Об этом в пятницу, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Прокуратура направила материалы в высшую судебную инстанцию страны для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности дела.

Ранее Следственный комитет России (СКР) завершил расследование данного уголовного дела. Фигуранту вменяются статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека) и 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в апреле 2020 года в Краснодаре судья за рулем автомобиля Toyota совершил наезд на велосипедиста, который передвигался по его полосе движения. Захарчевский скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь. От полученных травм велосипедист скончался в больнице.

Судье избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, его имущество арестовано.

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Екатерина Власова
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